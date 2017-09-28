Ученые: Марс и Земля при рождении потеряли 40% своей массы

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Лондон, 28 сентября. Планеты Земля и Марс потеряли около 40% своей массы в процессе формирования. Об этом рассказали представители Бристольского университета.

Как передает издание «ПолитЭксперт», ученые провели изотопный анализ земных пород и марсианских метеоритов. Согласно предварительным данным, столкновения зародышей планет и испарения веществ в космос значительно повлияли на их состав.

Research sheds new light on how Earth and Mars were createdhttps://t.co/5SEFaSlYkc pic.twitter.com/ADj1rT4V5W — SpaceNewsfeed.com (@SpaceNewsfeed) September 28, 2017

Напомним, ранее специалисты из Университетов Падуи и Болонь проанализировали места на Луне и Марсе, которые подходят для строительства колоний.