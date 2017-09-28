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Технологии
Apple признала проблемы сканера лица на iPhone X
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    Apple признала проблемы сканера лица на iPhone X

    19:52  28 Сентября 2017
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    Apple признала проблемы сканера лица на iPhone X

    Купертино, 28 сентября. Американская компания Apple признала проблемы в работе сканера лица, который стал визитной карточкой недавно презентованного iPhone X.

    По словам разработчиков, система не всегда может отличить близнецов, а также путает несовершеннолетних владельцев, поскольку в детском возрасте лицо человека лишь формируется. В этих случаях компания советует пользоваться традиционными методами разблокировки телефона — ввести PIN-код или пароль.

    Apple признала проблемы сканера лица на iPhone X

    Во всех же остальных случаях, как утверждают инженеры Apple, сканер лица работает точнее, чем сканер отпечатка пальцев, который устанавливался на более ранних версиях смартфона.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #дети #apple #близнецы #iphone x #сканер лица
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