Apple признала проблемы сканера лица на iPhone X

В Избранное

Купертино, 28 сентября. Американская компания Apple признала проблемы в работе сканера лица, который стал визитной карточкой недавно презентованного iPhone X.

По словам разработчиков, система не всегда может отличить близнецов, а также путает несовершеннолетних владельцев, поскольку в детском возрасте лицо человека лишь формируется. В этих случаях компания советует пользоваться традиционными методами разблокировки телефона — ввести PIN-код или пароль.

Во всех же остальных случаях, как утверждают инженеры Apple, сканер лица работает точнее, чем сканер отпечатка пальцев, который устанавливался на более ранних версиях смартфона.