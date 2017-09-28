В МВФ назвали условия для выделения очередного транша Украине

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Киев, 28 сентября. Пенсионная реформа на Украине является одним из ключевых условий для выделения Киеву очередного транша от Международного валютного фонда. Об этом заявил представитель МВФ Уильям Мюррей.

«Мы находимся в тесном контакте с властями по вопросу пенсионной реформы, ее реализация остается крайне важным условием для четвертого обзора программы МВФ для Украины», — сказал Мюррей.

Он также обратился к правительству и парламенту Украины с призывом обеспечить имплементацию пенсионной реформы, передает «Газета.ру».

Стоит отметить, что ранее первый заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон раскритиковал власти Украины за высокие зарплаты госсекторе, отметив, что подобные действия могут вернуть экономику страны на три года назад.