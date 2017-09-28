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Сирия сегодня: Путин и Эрдоган «сверяют часы», успех ВКС РФ под Акербатом, США отрицают примирение фосфорных бомб
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    Сирия сегодня: Путин и Эрдоган «сверяют часы», успех ВКС РФ под Акербатом, США отрицают примирение фосфорных бомб

    20:19  28 Сентября 2017
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    Сирия сегодня: Путин и Эрдоган «сверяют часы», успех ВКС РФ под Акербатом, США отрицают примирение фосфорных бомб

    Сирия сегодня, 28 сентября. Путин и Эрдоган «сверяют часы» по Сирии и Курдистану. ВКС РФ сорвали прорыв боевиков «Ан-Нусры»* в районе Акербатского котла. Пентагон отрицает применение фосфорных бомб в провинции Дейр-эз-Зор.

    Путин и Эрдоган «сверяют часы» по Сирии

    Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Турции Анкару с рабочим визитом для встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одна из тем предстоящих переговоров — ситуация в Сирии. Также президенты двух стран обсудят так называемый курдский вопрос.

    Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Эрдоган, среди целого ряда актуальных для российско-турецких отношений вопросов, в том числе по ситуации в Сирии, обсудят тему референдума в Иракском Курдистане, большинство жителей которого проголосовали за независимость. Это не устраивает ни Багдад, ни Анкару.

    Ранее большинство жителей Курдистана проголосовало за независимость

    При этом курды достаточно важная сила в нынешнем конфликте вокруг Сирии — курдские вооруженные формирования воюют с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»3 (ИГ2, ИГИЛ1) на стороне возглавляемой США международной коалиции. Американские военные поддерживают, вооружают и обучают отряды курдов, воюющих в Сирии.

    Как ранее подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, РФ и Турция активно взаимодействуют в вопросах обеспечения безопасности на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии.

    «По всем этим вопросам будет проведена сверка часов», — отметил Песков.

    ВКС РФ сорвали операцию «Ан-Нусры»* по деблокаде Акербатского котла

    Удары российских Воздушно космических сил (ВКС РФ) сорвали операцию запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»4, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    По словам спикера российского военного ведомства, террористы «Ан-Нусры» в течение недели делали попытки порвать блокаду в районе так называемого Акербатского котла в Восточной Хаме и вызволить попавших в окружение террористов.

    ВКС РФ сорвали операцию «Ан-Нусры»

    Как отметил Конашенков, операция ВКС РФ пресекла эти попытки — при этом российская авиация наносила удары в провинции Идлиб исключительно по технике и складам террористов, а также по скоплениям боевиков.

    «Действиями российской авиации в Сирии операция «Ан-Нусры» была сорвана, а задействованные в ней силы террористов уничтожены», — заявил Конашенков.

    Представитель Минобороны РФ опроверг сообщения некоторых западных СМИ, что в результате ударов ВКС РФ в провинции Идлиб якобы погибли 150 мирных жителей. Конашенков обвинил в распространении дезинформации сирийскую организацию «Гражданская оборона», на которую ссылаются западные СМИ, сообщившее о жертвах среди мирного населения.

    «Это те же «Белые каски»», — заявил Конашенков, напомнив о якобы правозащитной организации, занимающийся фальсификацией «доказательств» «зверств» ВКС РФ и сирийской правительственной армии.

    «Это те же «Белые каски», — заявил Конашенков

    Пентагон отрицает применение фосфорных бомб в Дейр-эз-Зоре

    Сообщения сирийских СМИ о применении фосфорных бомб возглавляемой США коалицией в ходе операции в провинции Дейр-эз-Зор являются ложными. Об этом РИА Новости сообщил представитель Пентагона.

    «Сообщение ложное, — заявил собеседник агентства. — Сообщения об ударе коалиции не согласуются ни со временем, ни с местоположением, ни с датой, ни с боеприпасами предполагаемого инцидента».

    Ранее сирийское правительственное агентство SANA сообщило, что коалиция во главе с США нанесла авиаудар по району Ас-Сувар в провинции Дейр-эз-Зор с применением зажигательных фосфорных бомб, которые относятся к оружию массового поражения.

    Сообщалось, что в результате атаки среди мирного населения были убитые и раненые.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #путин #сирия #турция #эрдоган #курды #дейр-эз-зор #коалиция #идлиб
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