Сирия сегодня: Путин и Эрдоган «сверяют часы», успех ВКС РФ под Акербатом, США отрицают примирение фосфорных бомб

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Сирия сегодня, 28 сентября. Путин и Эрдоган «сверяют часы» по Сирии и Курдистану. ВКС РФ сорвали прорыв боевиков «Ан-Нусры»* в районе Акербатского котла. Пентагон отрицает применение фосфорных бомб в провинции Дейр-эз-Зор.

Путин и Эрдоган «сверяют часы» по Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Турции Анкару с рабочим визитом для встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одна из тем предстоящих переговоров — ситуация в Сирии. Также президенты двух стран обсудят так называемый курдский вопрос.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Эрдоган, среди целого ряда актуальных для российско-турецких отношений вопросов, в том числе по ситуации в Сирии, обсудят тему референдума в Иракском Курдистане, большинство жителей которого проголосовали за независимость. Это не устраивает ни Багдад, ни Анкару.

При этом курды достаточно важная сила в нынешнем конфликте вокруг Сирии — курдские вооруженные формирования воюют с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»3 (ИГ2, ИГИЛ1) на стороне возглавляемой США международной коалиции. Американские военные поддерживают, вооружают и обучают отряды курдов, воюющих в Сирии.

Как ранее подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, РФ и Турция активно взаимодействуют в вопросах обеспечения безопасности на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии.

«По всем этим вопросам будет проведена сверка часов», — отметил Песков.

ВКС РФ сорвали операцию «Ан-Нусры»* по деблокаде Акербатского котла

Удары российских Воздушно космических сил (ВКС РФ) сорвали операцию запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»4, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам спикера российского военного ведомства, террористы «Ан-Нусры» в течение недели делали попытки порвать блокаду в районе так называемого Акербатского котла в Восточной Хаме и вызволить попавших в окружение террористов.

Как отметил Конашенков, операция ВКС РФ пресекла эти попытки — при этом российская авиация наносила удары в провинции Идлиб исключительно по технике и складам террористов, а также по скоплениям боевиков.

«Действиями российской авиации в Сирии операция «Ан-Нусры» была сорвана, а задействованные в ней силы террористов уничтожены», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны РФ опроверг сообщения некоторых западных СМИ, что в результате ударов ВКС РФ в провинции Идлиб якобы погибли 150 мирных жителей. Конашенков обвинил в распространении дезинформации сирийскую организацию «Гражданская оборона», на которую ссылаются западные СМИ, сообщившее о жертвах среди мирного населения.

«Это те же «Белые каски»», — заявил Конашенков, напомнив о якобы правозащитной организации, занимающийся фальсификацией «доказательств» «зверств» ВКС РФ и сирийской правительственной армии.

Пентагон отрицает применение фосфорных бомб в Дейр-эз-Зоре

Сообщения сирийских СМИ о применении фосфорных бомб возглавляемой США коалицией в ходе операции в провинции Дейр-эз-Зор являются ложными. Об этом РИА Новости сообщил представитель Пентагона.

«Сообщение ложное, — заявил собеседник агентства. — Сообщения об ударе коалиции не согласуются ни со временем, ни с местоположением, ни с датой, ни с боеприпасами предполагаемого инцидента».

Ранее сирийское правительственное агентство SANA сообщило, что коалиция во главе с США нанесла авиаудар по району Ас-Сувар в провинции Дейр-эз-Зор с применением зажигательных фосфорных бомб, которые относятся к оружию массового поражения.

Сообщалось, что в результате атаки среди мирного населения были убитые и раненые.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.