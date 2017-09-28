Путин утвердил ряд поручений по итогам поездки на Дальний Восток

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Владивосток, 28 сентября. Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам рабочей поездки во Владивосток, которая продолжалась с 5 по 8 сентября.

Уточняется, что большинство поручений касаются обеспечения благоприятных условий для ведения бизнеса в ДФО. Еще ряд указаний затрагивает реализацию принципиальных инвестиционных проектов, таких как Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» или судоверфь «Звезда».

Также российский лидер призвал больше внимания уделять модернизации системы среднего профессионального образования, а также кадровым и демографическим проблемам Дальнего Востока.

Особенно Путин подчеркнул необходимость своевременной сдачи в эксплуатацию водовода на острове Русский.