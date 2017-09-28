Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Никифоров заявил о возможности блокировки Telegram в России
Россия
Путин утвердил ряд поручений по итогам поездки на Дальний Восток
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин утвердил ряд поручений по итогам поездки на Дальний Восток

    20:00  28 Сентября 2017
    42

    Путин утвердил ряд поручений по итогам поездки на Дальний Восток

    Владивосток, 28 сентября. Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам рабочей поездки во Владивосток, которая продолжалась с 5 по 8 сентября. 

    Уточняется, что большинство поручений касаются обеспечения благоприятных условий для ведения бизнеса в ДФО. Еще ряд указаний затрагивает реализацию принципиальных инвестиционных проектов, таких как Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» или судоверфь «Звезда». 

    Также российский лидер призвал больше внимания уделять модернизации системы среднего профессионального образования, а также кадровым и демографическим проблемам Дальнего Востока. 

    Особенно Путин подчеркнул необходимость своевременной сдачи в эксплуатацию водовода на острове Русский. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #путин #дальний восток
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104380

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29527

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43232

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23653

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9027
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        19:24   28 Сентября 2017
        296
        Путин прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом Сирию

        Путин прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом Сирию

        18:55   28 Сентября 2017
        178
        Операция ВКС РФ против ИГ в Сирии: эксперты об итогах работы российской авиации в САР

        Операция ВКС РФ против ИГ в Сирии: эксперты об итогах работы российской авиации в САР

        17:51   28 Сентября 2017
        559
        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        13:05   28 Сентября 2017
        247