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Новости Сирии
Дамаск призвал Совбез ООН прекратить «варварские преступления» коалиции США в Сирии
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    Дамаск призвал Совбез ООН прекратить «варварские преступления» коалиции США в Сирии

    19:40  28 Сентября 2017  /обновлено: 20:12  28 Сентября 2017
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    Дамаск призывает Совбез ООН повлиять на коалицию США

    Дамаск, 28 сентября. МИД Сирии призвал Совбез ООН принять меры против действий возглавляемой США международной коалиции, чтобы прекратить «варварские преступления». Об этом говорится в послании ведомства к Совету Безопасности ООН и к генсекретарю организации.

    «Сирия вновь призывает Совет Безопасности немедленно предпринять меры для прекращения варварских преступлений и грубых нарушений международного гуманитарного права и международного права в области прав человека, которые неоднократно совершались коалицией», — цитирует текст документа агентство SANA.

    По данным МИД Сирии, накануне в провинции Дейр эз-Зор жители населенного пункта Эс-Сур получили ранения и погибли в результате ударов коалиции. 26 сентября в населенном пункте Маркада ударом коалиции были убиты трое граждан Сирии и шестеро беженцев из иракского Мосула.

    В Дамаске решительно осудили атаки коалиции США и призвали к ее роспуску, подчеркнув, что ее агрессивные действия больше не направлены на борьбу с террористами «Исламского государства»3 (ИГ2, ИГИЛ1; запрещено в РФ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #сша #сирия #оон #дамаск #коалиция #дейр эз-зор
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