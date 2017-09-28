Дамаск призвал Совбез ООН прекратить «варварские преступления» коалиции США в Сирии

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Дамаск, 28 сентября. МИД Сирии призвал Совбез ООН принять меры против действий возглавляемой США международной коалиции, чтобы прекратить «варварские преступления». Об этом говорится в послании ведомства к Совету Безопасности ООН и к генсекретарю организации.

«Сирия вновь призывает Совет Безопасности немедленно предпринять меры для прекращения варварских преступлений и грубых нарушений международного гуманитарного права и международного права в области прав человека, которые неоднократно совершались коалицией», — цитирует текст документа агентство SANA.

По данным МИД Сирии, накануне в провинции Дейр эз-Зор жители населенного пункта Эс-Сур получили ранения и погибли в результате ударов коалиции. 26 сентября в населенном пункте Маркада ударом коалиции были убиты трое граждан Сирии и шестеро беженцев из иракского Мосула.

В Дамаске решительно осудили атаки коалиции США и призвали к ее роспуску, подчеркнув, что ее агрессивные действия больше не направлены на борьбу с террористами «Исламского государства»3 (ИГ2, ИГИЛ1; запрещено в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.