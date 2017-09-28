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Сирия: около 800 иностранных боевиков ИГ остаются в Ракке
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    Сирия: около 800 иностранных боевиков ИГ остаются в Ракке

    19:38  28 Сентября 2017
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    Сирия: около 800 иностранных боевиков ИГ остаются в Ракке

    Багдад, 28 сентября. В сирийском городе Ракка остаются от 400 до 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство»2 (ИГ1, запрещена в РФ), большая часть из которых иностранцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя международной коалиции под руководством США Райан Диллон.

    «По нашей оценке, в Ракке остаются от 400 до 800 боевиков ИГ. Большинство из остающихся боевиков - иностранцы, они будут сражаться до конца», — сказал Диллон.

    Он также добавил, что под контролем террористов остается территория в четыре квадратных километра, на которой находятся стадион и больница, переоборудованная боевиками в штаб.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #коалиция #боевики #ракка
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