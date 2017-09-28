Сирия: около 800 иностранных боевиков ИГ остаются в Ракке

В Избранное

Багдад, 28 сентября. В сирийском городе Ракка остаются от 400 до 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство»2 (ИГ1, запрещена в РФ), большая часть из которых иностранцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя международной коалиции под руководством США Райан Диллон.

«По нашей оценке, в Ракке остаются от 400 до 800 боевиков ИГ. Большинство из остающихся боевиков - иностранцы, они будут сражаться до конца», — сказал Диллон.

Он также добавил, что под контролем террористов остается территория в четыре квадратных километра, на которой находятся стадион и больница, переоборудованная боевиками в штаб.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.