Ситуация в Каталонии является внутренним делом Испании — Захарова

В Избранное

Москва, 28 сентября. Референдум о независимости Каталонии, проведение которого запланировано на 1 октября, является внутренним делом Испании. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Считаем ситуацию в Каталонии внутренним делом Испании. Полагаем, что развитие событий вокруг каталонского сюжета должно происходить строго в русле действующего испанского законодательства», — отметила она.

Захарова также подчеркнула, что Россия воспринимает референдум в контексте решений конституционного суда Испании.