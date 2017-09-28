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Госдума примет решение по индексации пенсий работающим пенсионерам 12 октября
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    Госдума примет решение по индексации пенсий работающим пенсионерам 12 октября

    19:44  28 Сентября 2017
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    Госдума примет решение по индексации пенсий работающим пенсионерам 12 октября

    Москва, 28 сентября. Госдума может рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам 12 октября. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

    Соответствующий законопроект был определен фракцией ЛДПР приоритетным.

    «Законопроект будет рассмотрен на первом заседании комитета в октябре, не исключено, что он будет рассматриваться в день, когда будут рассматриваться приоритетные законопроекты фракций», — сообщил Нилов.

    Если инициативу ЛДПР поддержат остальные парламентарии, параметры бюджета будут скорректированы. В случае ее отклонения поправка об индексации пенсий будет внесена в проект федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ, сообщает «Парламентская газета».

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #госдума #пенсия #индексация
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