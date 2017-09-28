Госдума примет решение по индексации пенсий работающим пенсионерам 12 октября

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Москва, 28 сентября. Госдума может рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам 12 октября. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Соответствующий законопроект был определен фракцией ЛДПР приоритетным.

«Законопроект будет рассмотрен на первом заседании комитета в октябре, не исключено, что он будет рассматриваться в день, когда будут рассматриваться приоритетные законопроекты фракций», — сообщил Нилов.

Если инициативу ЛДПР поддержат остальные парламентарии, параметры бюджета будут скорректированы. В случае ее отклонения поправка об индексации пенсий будет внесена в проект федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ, сообщает «Парламентская газета».