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Составлен рейтинг регионов России с самой высокой долей иномарок
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    Составлен рейтинг регионов России с самой высокой долей иномарок

    19:16  28 Сентября 2017
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    Составлен рейтинг регионов России с самой высокой долей иномарок

    Москва, 28 сентября. Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг регионов России по количеству иномарок. По последним результатам, в нашей стране насчитывается более 25 млн машин зарубежного производства.

    Самая большая доля иномарок зафиксирована в Калининградской области (95,5%). На втором месте оказался Приморский край (93,6%). В топ-10 регионов с наибольшей долей иномарок также попали субъекты Дальнего Востока. В частности, Сахалин, Амурская область и Хабаровский край.

    Составлен рейтинг регионов России с самой высокой долей иномарок

    Чуть ниже разместились Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Отметим, что именно в этих регионах сосредоточены самые большие парки иномарок в стране.

    Кроме того,  в «десятку» попали Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область и Магаданская область.

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    Автор: Алексей Громов
    #авто #иномарки
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