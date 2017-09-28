Составлен рейтинг регионов России с самой высокой долей иномарок

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Москва, 28 сентября. Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг регионов России по количеству иномарок. По последним результатам, в нашей стране насчитывается более 25 млн машин зарубежного производства.

Самая большая доля иномарок зафиксирована в Калининградской области (95,5%). На втором месте оказался Приморский край (93,6%). В топ-10 регионов с наибольшей долей иномарок также попали субъекты Дальнего Востока. В частности, Сахалин, Амурская область и Хабаровский край.

Чуть ниже разместились Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Отметим, что именно в этих регионах сосредоточены самые большие парки иномарок в стране.

Кроме того, в «десятку» попали Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область и Магаданская область.