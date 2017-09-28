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МЧС назвало дату открытия Керченской переправы
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    МЧС назвало дату открытия Керченской переправы

    19:11  28 Сентября 2017  /обновлено: 19:11  28 Сентября 2017
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    МЧС назвало дату открытия Керченской переправы

    Симферополь, 28 сентября. Более трех тысяч машин ждут открытия Керченской переправы, которая была закрыта из-за непогоды.

    Паромное сообщение было приостановлено в понедельник в связи с резким усилением ветра, сообщает МЧС. Как пояснили спасатели, переправа вновь заработает во вторую половину дня в пятницу.

    МЧС назвало дату открытия Керченской переправы

    Компания «Морская дирекция», которая управляет паромом, просит водителей до пятницы воздержаться от прибытия на переправу. Отметим, что ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму и других южных регионах России в связи с ухудшением погоды.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #керченская переправа #машины #паром #непогода #закрытие #очередь
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