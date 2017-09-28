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Сирия: США имитируют борьбу с терроризмом, пытаясь спасти ИГ от разгрома в Дейр эз-Зоре — эксперт
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    Сирия: США имитируют борьбу с терроризмом, пытаясь спасти ИГ от разгрома в Дейр эз-Зоре — эксперт

    19:29  28 Сентября 2017
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    ИГИЛ

    Соединенные Штаты продолжают поставлять технику и вооружение курдским Отрядам народной самообороны (YPG) и другим подразделениям Сирийских демократических сил (SDF). Так, согласно данным ливанского портала Al Masdar News, на пути из Хасаки к позициям курдов на восточном берегу Евфрата в предместьях Дейр эз-Зора была замечена очередная колонна военной техники США.

    Напомним, бойцы «Демократических сил», поддерживаемые авиацией проамериканской коалиции, ведут захватническую кампанию в этом ключевом регионе с целью расширить границы возможного будущего Курдистана и взять под контроль как можно большее количество нефтяных месторождений. Таким образом, Соединенные Штаты, финансируя курдов, фактически препятствуют развитию наступления правительственной Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ, цель которого — уничтожение «Исламского государства» (запрещено в РФ). Правительственные войска при помощи российской боевой авиации уже освободили большую часть административного центра и закрепились на левом побережье Евфрата, однако дальнейшему их продвижению могут помешать курдские отряды.

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    При этом недавние авиаснимки, обнародованные Министерством обороны РФ, заставляют задуматься — только ли «Демократическая армия» пользуется поддержкой Вашингтона? А что если США препятствуют дальнейшему развитию кампании САА и ВКС России не только посредством финансирования курдов, но и путем прямого вливания средств в ИГ2? Напомним, МО РФ опубликовало кадры авиасъемки, на которых запечатлено присутствие американской военной техники на базах террористов.

    Федеральное агентство новостей (ФАН) разбиралось в связях Соединенных Штатов и «Исламского государства». Доктор военных наук, председатель Союза геополитиков РАРАН Константин Сивков рассказал корреспонденту ФАН о том, что террористы ИГ и «Аль-Каиды»4 (группировка запрещена в РФ) пользуются прямой поддержкой США и являются для них своего рода орудием влияния не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.

    «Еще в 2007 году я говорил о том, что «Аль-Каида», ИГИЛ1 и другие подобные формирования являются главным инструментом реализации американской геополитики. США на территории Сирии решают задачи, конечно, не разгрома «Исламского государства» — напротив, они хотят сохранить эту террористическую организацию и взять под полный контроль. Потери от авиаударов коалиции США совсем незначительны, они наносятся лишь для того, чтобы выбить тех командиров, которые ориентируются не на Штаты, а на какие-то другие центры поддержки. Затем их заменяют на других главарей. Недавно была информация, что американцы вывезли из Дейр эз-Зора 20 полевых командиров ИГ на своих вертолетах».

    Армия США в Сирии

    В подтверждение того, что Соединенные Штаты на территории Сирии ведут борьбу не с терроризмом, а с правительством Башара Асада также говорит статистика, подчеркивает военный эксперт. В то время как ВКС РФ за два года работы уничтожили свыше 50 тысяч террористов ИГИЛ, проамериканская коалиция ликвидировали лишь около 3,5 тысяч боевиков, причем за значительно больший срок.

    «Разница весьма ощутима. США не ведут борьбу с «Исламским государством»3. Оно, хоть и начало вести свою игру, частично обособилось, однако, по-прежнему остается инструментом реализации геополитики Соединенных Штатов. В задачи Вашингтона входит не противостояние террористам, а помощь им».

    Курды

    Константин Сивков привел также другой пример, демонстрирующий, что ради достижения собственных целей американцы готовы практически на все. Так, рассчитывая упрочить свое положение в ближневосточном регионе, США начали активно поддерживать курдские формирования, на официальном уровне признанные террористическими в союзной Штатам Турции.

    «Анкара объявила многие курдские организации, в том числе Рабочую партию Курдистана, террористическими, поскольку они совершают теракты на территории Турции. При этом Соединенные Штаты открыто финансируют, вооружают и обучают их, так как создание Курдистана позволит Вашингтону сохранить влияние на Ближнем Востоке. Получается, что США систематически и непрерывно выращивают террористические группировки и используют их в своих геополитических интересах».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Егор Баренцев
    #сша #сирия #иг #турция #вкс рф #игил #башар асад #курды #дейр эз-зор #хасака #аль-каида
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