Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

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Киев, 28 сентября. Взрыв арсенала в Калиновке, который входит в пятерку по объемам боеприпасов на Украине, эксперты называют самым скандальным происшествием года. В минобороны Украины уже подсчитали убытки, даже не закончив расследование: 800 млн долларов.

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики, рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), почему именно этот инцидент из четырех за последние годы стал самым скандальным.

«В этом случае имело место очень странное совпадение, которое больше похоже на закономерность - это случилось в день рождения президента, на его родине в Винницкой области, буквально через день или через два после публикации расследования Amnesty International. Расследование Amnesty в международном проекте по борьбе с организованной преступностью сообщало о поставках Украиной украинских вооружений и постсоветских вооружений через Украину в Южный Судан. Кроме того, инцидент произошел на фоне процесса принятия решения о выделении Украине со стороны США вооружений, то ли оборонительных, то ли наступательных. Такой клубок совпадений, безусловно, вызывает огромный интерес, поскольку данное событие в отличие от предыдущих катастроф (под Мариуполем на прошлой неделе, еще ранее Сватово, еще ранее Балаклея) будет иметь далеко идущие последствия», - заявил эксперт.

По мнению директора Украинского института анализа, теперь Украине будет сложно получить не только новейшее вооружение, но даже нелетальное оборудование.

«Безусловно, это может повлиять на позицию американских элит в отношении выделения тех или иных видов вооружений, потому что сегодня Украина продемонстрировала свою нестабильность, огромные риски в части хранения этих вооружений, управления этими вооружениями. Это серьезный дискредитирующий фактор, поскольку мы видим такие стереотипы об Украине как что-то среднее между Чернобылем и Чикаго 30-х годов и бывшим Советским Союзом. Это такой стереотип индустриальной, но в то же время крайне нестабильной коррумпированной зоны, этот стереотип такими ситуациями только усиливается. Эта ситуация обострила противостояние внутри украинских политических элит и мы видим с каким жестким заявлением выступил народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко в отношении начальника Генерального штаба Виктора Муженко и с намеком на главу государства. Сегодня эту ситуацию, эту трагедию под Калиновкой пытаются использовать обе группы, и группа президента и группа «Народного фронта» для усиления своих позиций. «Народный фронт» таким образом контратакует после того давления на Авакова, которое раньше оказывала на него группа президента. Поэтому в любом случае эта ситуация будет иметь серьезное продолжение. Конечно, с точки зрения Украины и с точки зрения украинских граждан хорошо, что удалось избежать человеческих жертв, но в этих катастрофах, четырех катастрофах, которые случились за два последние года, уже сгорело несколько десятков миллиардов гривен. Потому что это не просто взрывались снаряды, это горели деньги украинцев, которые просто аккумулированы сегодня, имеют вот такое выражение в виде боеприпасов. Тем более, что в Украине сегодня ведут разговор о том, что многих категорий боеприпасов уже не хватает, необходимо строить патронный завод, необходима помощь со стороны других государств в этой части обеспечения... Но в это же время у нас горят эти склады и пропадает огромная номенклатура вооружений, которая была свезена сюда со всей Западной Европы при отходе западной группировки войск Советского Союза на территорию Советского Союза и выхода из стран Варшавского блока», - пояснил ситуацию эксперт.

Одним из важнейших последствий инцидента эксперт называет дефицит боеприпасов.

«Военные говорят – открыто говорят и закрыто говорят, что некоторых номенклатур боеприпасов уже не хватает и их очень мало. Уже сегодня чувствуется определенный голод по некоторым категориям боеприпасов», - рассказал Руслан Бортник.

Напомним, во вторник вечером, 26 сентября, на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области произошел пожар. Среди пострадавших - две женщины. В результате пожара около 15 тыс. человек остались без газа (с. Дорожное, с. Медвидка, с. Лавровка). Также отключены линии электропередач Калиновка-УкрФлора и Калиновка-Лавровка.

Военная прокуратура Центрального региона Украины открыла уголовное производство по факту совершения диверсии на территории воинской части. В то же время следователи расследуют четыре основные версии пожара в Калиновке.