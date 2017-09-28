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Новости Сирии
Русские сдерживают обещания: саудовский депутат подчеркнул важность присутствия РФ в Сирии
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    Русские сдерживают обещания: саудовский депутат подчеркнул важность присутствия РФ в Сирии

    19:25  28 Сентября 2017
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    Русские сдерживают обещания: саудовский депутат подчеркнул важность присутствия РФ в Сирии

    Москва, 28 сентября. Сирия может стать основной темой переговоров короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и президента России Владимира Путина, которые пройдут в октябре 2017 года. Об этом заявил председатель комитета Консультативного совета Саудовской Аравии по международным делам Захир аль-Хариси.

    «Я ожидаю сближения и большого взаимопонимания… Отличие русских в том, что они сдерживают обещания, и Саудовская Аравия считает, что присутствие РФ важно для достижения баланса сил в регионе», — цитирует его слова РИА Новости.

    Как сообщала Газета.Ru, Эр-Рияд и Москва тесно сотрудничают в сфере борьбы с терроризмом.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #саудовская аравия
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