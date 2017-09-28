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Общество
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Россия
ОНФ составил топ-10 городов России с самыми плохими дорогами
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    ОНФ составил топ-10 городов России с самыми плохими дорогами

    19:23  28 Сентября 2017
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    ОНФ составил топ-10 городов России с самыми плохими дорогами

    Москва, 28 сентября. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) составили рейтинг городов с самым лучшим и худшим состоянием дорог в России.

    Среди населенных пунктов, к которым почти нет претензий по части состояния асфальтового покрытия, оказались Тюмень (первое место), Майкоп (второе место) и Белгород (третье место). В список с самым ужасающим состоянием дорожной сети попали Тверь, Махачкала и Орск.

    Как сообщает «Утро.ru», специалисты проинспектировали 110 города в 84 регионах и обнаружили тысячи километров ям и выбоин. Полная экспедиция проводилась на деньги президентского гранта в 2015–2016 году.

    «Но наша главная задача в этой инспекции — не оценка состояния дорог, а оценка работы органов власти с «Картой убитых дорог», с пожеланиями граждан», — пояснил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

    По его словам, по данному критерию был составлен отдельный рейтинг регионов, работающих над изменением ситуации. В него вошли Ивановская, Вологодская и Томская области. Саратовская, Челябинская области и Калмыкия, напротив, оказались в аутсайдерах по реакции на проблему — там не отремонтировали ни одно из обозначенных на карте дорожных полотен, сообщает газета «Известия».

     

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #дороги #онф
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