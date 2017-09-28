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Общество
Поклонская заявила об увольнении прокуроров Крыма из-за «Матильды»
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    Поклонская заявила об увольнении прокуроров Крыма из-за «Матильды»

    22:00  28 Сентября 2017
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    Поклонская заявила об увольнении прокуроров Крыма, выступивших против «Матильды»

    Москва, 28 сентября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что крымских прокуроров, которые выступили против «Матильды», уволили и лишили гражданства. По ее словам, представителям прокуратуры Крыма намекнули, что им не стоит реагировать на фильм «Матильда».

    «Те принципиальные прокуроры, которые «ослушались» этого неофициального пожелания, например, в республике Крым — сегодня пострадали», — сказала Поклонская в комментарии «КП».

    Она также добавила, что их уволили из органов прокуратуры Крыма, а также лишили гражданства. По ее словам, данное решение было принято руководством крымской прокуратуры.

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    Автор: Алексей Громов
    #поклонская #крым #матильда #прокуроры
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