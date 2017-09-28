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Новости Сирии
Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии
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    Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии

    18:55  28 Сентября 2017
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    Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии

    Анкара, 28 сентября. Президент России Владимир Путин прибыл в Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.

    Ожидается, что в ходе переговоров лидеры стран затронут ряд основных вопросов, среди которых двустороннее сотрудничество, региональная и международная повестки дня.

    Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, визит Владимира Путина имеет «абсолютно прагматические цели».

    «Что касается визита (президента РФ в Турцию — прим. ред.), он имеет абсолютно прагматические цели», — цитирует его агентство РИА Новости.

    Песков также добавил, что Россия и Турция — это страны, которые постоянно взаимодействуют друг с другом в различных областях, будь то торговля, инвестиции, культура или осуществление мегапроектов.

    Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва и Анкара активно сотрудничают в вопросах обеспечения региональной безопасности, в том числе по ситуации в Сирии.

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    Автор: Алексей Громов
    #путин #сирия #эрдоган #песков #анкара
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