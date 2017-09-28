Сирия сегодня: гуманитарный конвой попал под обстрел ИГ в Дейр эз-Зоре, курды на 90% освободили Ракку

В Избранное

Сирия, 28 сентября. «Исламское государство» (запрещено в РФ) обстреляло гумконвой Красного Полумесяца в Дейр эз-Зоре. В Ракке курдские ополченцы уничтожили четыре десятка исламистов. В преддверии второй годовщины сирийской операции в ГД РФ высоко оценили действия ВКС РФ. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

ИГ1 атакует Красный полумесяц в Дейр эз-Зоре

Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» атаковали гуманитарную колонну Сирийского Красного Полумесяца в Дейр эз-Зоре. Машины, груженные предметами первой необходимости и спальными принадлежностями, прибыли в город сегодня днем. Едва конвой в составе 38 автомашин приблизился к зданию администрации Дейр эз-Зора, игиловцы открыли по нему огонь из минометов. Две мины взорвались в непосредственной близости от грузовиков. К счастью, жертв и пострадавших среди гуманитарных работников нет, тем не менее колонне причинен материальный вред — часть грузов была уничтожена.

Обстрел Ас-Саан

В провинции Хама террористы ИГ также применяют минометное оружие. Сегодня они открыли огонь по поселку Ас-Саан в нескольких километрах к востоку от стратегически важного населенного пункта Саламия. В местном отделении полиции сообщают, что при взрыве одной из мин местная жительница получила ранения. Ранее сообщалось, что в городе Саламия под огнем террористов погибло четыре мирных жителя, еще трое получили ранения.

Курды в Ракке

Сразу в трех кварталах Ракки курдские ополченцы начали новое наступление на позиции «Исламского государства»2. Пресс-служба «Демократических сил Сирии» (SDF, СДС) сообщает, что в ходе многочасовых перестрелок в районах Аль-Нахди, Сина и Машлаб было уничтожено как минимум четыре десятка террористов.

Напомним, что в среду исламисты потеряли в Ракке 15 человек убитыми. Тогда же курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) взяли под свой контроль мечеть Имама Навави (Imam Nawawi Mosque) и городской железнодорожный вокзал. Согласно новостному агентству Al-Masdar, на сегодняшний момент в руках курдов уже около 90% территории Ракки. Вполне возможно, что очень скоро самопровозглашенный халифат будет окончательно изгнан из своей бывшей столицы.

Два года спустя

Очень скоро — уже 30 сентября — исполняется два года с начала военной операции ВКС РФ в Сирии. Подключение российской боевой авиации к войне с силами международного терроризма переломило ситуацию на Ближнем Востоке, считает депутат Госдумы РФ, заместитель председатель парламентского комитета по обороне Юрий Швыткин.

«Именно благодаря ВКС РФ наземные операция проводятся достаточно успешно, уничтожаются как главари террористических группировок, так и сами боевики. Летчики ВКС и обслуживающий персонал совершают действительно героические поступки. Они напряженно трудятся и успешно выполняют поставленные задачи. По результатам проведенных военных операций по уничтожению боевиков террористических формирований это явно видно», — заявил он в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

США, заявляет Швыткин, старательно замалчивают роль и заслуги России в борьбе с терроризмом в Сирии. Они понимают, что Россия серьезно продвинулась вперед в развитии своих Вооруженных сил. Поэтому западная пропагандистская машина пытается всячески очернить действия ВКС РФ в САР. Тем не менее эта идеологическая машина начинает давать сбои.

«Простые адекватные американцы все и так знают. Они понимают, что руководство их страны направлено на эскалацию напряженности, а не на деэскалацию. США пытаются навязать мировому обществу позицию однополярного мира», — отмечает депутат.

Напомним, что только сегодня поступила новая информация об успехах ВКС РФ. Так, издание Газета.ru сообщает, что авиаудары российской боевой авиации сорвали операцию запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»3, пытавшейся вывести террористов из так называемого «акербатского котла» в восточной Хаме.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.