Земля попала под воздействие мощной магнитной бури

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Москва, 28 сентября. Земля подверглась воздействию сильной магнитной бури, мощность которой оценивается в три балла по пятибалльной шкале. Об этом сообщил в четверг Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН.

«Сильная магнитная буря происходит на Земле сегодня, 28 сентября 2017 года, из-за попадания нашей планеты в поток быстрого солнечного ветра», — говорится в сообщении.

В институте пояснили, что скорость солнечного ветра увеличилась до 650-700 км в час, что превышает норму почти в два раза, передает Утро.ру.