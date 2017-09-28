Богданов обсудил с американскими политологами Сирию и Ирак

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Москва, 28 сентября. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел переговоры с делегацией американских политологов, в состав которой был включен бывший постпред США при ООН Залмай Халилзад. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

В ходе диалога стороны обсудили перспективы сотрудничества Вашингтона и Москвы по Сирии, а также прошедший в Курдском автономном районе (КАР) референдум о независимости.

«Выражено общее мнение, что все спорные вопросы между федеральными властями Ирака и руководством КАР должны решаться на путях конструктивного диалога», — указано в заявлении.

Ранее МИД Сирии обратился в ООН с жалобой на действия возглавляемой США международной коалиции.