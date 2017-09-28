Новости Украины: пикировка Муженко с Турчиновым, Захарова призвала вразумить Киев

В Избранное

Новости Украины, 28 сентября. Заочная полемика между секретарем СНБО Александром Турчиновым и главой Генштаба Виктором Муженко из-за ЧП под Винницей. МИД РФ призывает все страны повлиять на Киев, чтобы добиться отмены нового украинского «Закона об образовании». Под Киевом заведующая детсадом избила пятилетнего ребенка.

Заочная пикировка между Турчиновым и Муженко из-за ЧП под Винницей

Пожары на военных складах в 2017 году нанесли серьезный удар по обороноспособности Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, пообещав наказать виновных, начиная от начальника Генштаба.

«В течение этого года, в ходе фактически уничтожения арсенала в Балаклее, этого пожара в Калиновке [под Винницей] мы потеряли огромное количество боеприпасов», — заявил Турчинов, по словам которого, подобные инциденты показывают «неспособность Украины защищать свои стратегические арсеналы».

Турчинов заявил также о необходимости привлечь виновных к ответственности, «начиная от начальника Генштаба и по вертикали всех, кто отвечает за оборону нашей страны».

С главой СНБО не согласился начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, который заявил, что не считает себя виновным в ЧП на складе под Винницей. По словам Муженко, в этой истории «назначить крайних не получится».

«Обвинить меня и моих подчиненных в бездействии не удастся. Назначить крайних не получится, — написал Муженко в Facebook. — Для управления вооруженными силами выстроена четкая вертикаль с верховным главнокомандующим во главе. Тем временем вооруженные силы Украины с каждым днем крепчают и закаляются».

В настоящее время продолжаются работы по окончательному тушению пожара на военном складе под Винницей. Ранее в этом году на Украине возникали крупные пожары на военных складах в Балаклее Харьковской области и под Мариуполем.

МИД РФ призывает добиться отмены украинского «Закона об образовании»

Министерство иностранных дел России призвало правительства всех стран принять меры, чтобы добиться от Киева отмены нового закона об образовании, серьезно ущемляющего право национальных меньшинств на обучение на родных языках.

Позицию МИД РФ озвучила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Украинский закон об образовании нарушает основополагающие принципы, закрепленные в документах ООН, ОБСЕ и Совета Европы, и, безусловно, противоречит обязательствам Украины в этих международных организациях», — заявила Захарова на брифинге.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон «Об образовании», который вызвал недовольство в некоторых европейских странах. Обеспокоенность в связи с возможной дискриминацией национальных меньшинств на Украине выразили Россия, Венгрия, Молдавия, Польша и Румыния, напоминает «Газета ру».

Заведующая киевским детсадом избила ребенка

Заведующая детского сада №9 поселка Ворзель под Киевом швырнула об пол пятилетнего ребенка, в результате чего малыш получил ушибы и ссадины. Инцидент произошел 22 сентября, фотографии пострадавшего малыша появились в социальных сетях, вызвав бурное обсуждение.

«Это произошло во время утренника, — рассказала украинскому изданию «Обозреватель» мама одного из детей. — Заведующая внезапно схватила Дениса [пострадавшего малыша], вытащила его из актового зала и отнесла в спальню, где никого не было».

Там, по словам женщины, заведующая в наказание швырнула пятилетнего малыша лицом об пол, в результате чего у Дениса оказалось разбито лицо. Ребенок так громко плакал, что его было слышно в актовом зале.

Мама Дениса заявила, что ее сын получил не только физическую, но и психологическую травму, и теперь отказывается ходить в садик. Мать пострадавшего ребенка обратилась в полицию и требует привлечь заведующую к ответственности.