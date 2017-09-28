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Дамаск обратился в ООН с новой жалобой на действия коалиции США в Сирии
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    Дамаск обратился в ООН с новой жалобой на действия коалиции США в Сирии

    18:36  28 Сентября 2017
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    Дамаск обратился в ООН с новой жалобой на действия коалиции США в Сирии

    Дамаск, 28 сентября. Министерство иностранных дел Сирии обратилось в ООН с жалобой на действия международной коалиции США. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

    «МИД Сирии направил письма генсеку ООН и председателю Совета Безопасности о продолжении «международной коалицией» во главе с США преступлений и посягательств на сирийский суверенитет и невинных граждан», — говорится в сообщении.

    Кроме того, МИД Сирии призывал Совбез ООН срочно прекратить преступления и грубые нарушения международного гуманитарного права в Сирии со стороны коалиции во главе с США. В ведомстве также напомнили, что коалиция США действует на территории Сирии без согласия Дамаска.  

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #оон #дамаск #коалиция #мид сирии
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