Дамаск обратился в ООН с новой жалобой на действия коалиции США в Сирии

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Дамаск, 28 сентября. Министерство иностранных дел Сирии обратилось в ООН с жалобой на действия международной коалиции США. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

«МИД Сирии направил письма генсеку ООН и председателю Совета Безопасности о продолжении «международной коалицией» во главе с США преступлений и посягательств на сирийский суверенитет и невинных граждан», — говорится в сообщении.

Кроме того, МИД Сирии призывал Совбез ООН срочно прекратить преступления и грубые нарушения международного гуманитарного права в Сирии со стороны коалиции во главе с США. В ведомстве также напомнили, что коалиция США действует на территории Сирии без согласия Дамаска.