Президент Гвинеи: Россия должна играть важную роль в Африке

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Москва, 28 сентября. Российская сторона должна играть более значимую роль в жизни Африки. Об этом заявил в четверг президент Гвинеи и глава Африканского союза Альфа Конде.

«Необходимо, чтобы Россия широко была представлена в Африке. Мы думаем, что Россия может сыграть очень большую роль», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел переговоры с главой Гвинеи Альфой Конде. По словам российского лидера, Москва списала странам Африки долги на сумму более 20 миллиардов долларов.