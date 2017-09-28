Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Четверо погибли при лобовом столкновении иномарок на трассе под Оренбургом
Политика
Президент Гвинеи: Россия должна играть важную роль в Африке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Президент Гвинеи: Россия должна играть важную роль в Африке

    18:36  28 Сентября 2017
    57

    Президент Гвинеи: Россия должна играть важную роль в Африке

    Москва, 28 сентября. Российская сторона должна играть более значимую роль в жизни Африки. Об этом заявил в четверг президент Гвинеи и глава Африканского союза Альфа Конде.

    «Необходимо, чтобы Россия широко была представлена в Африке. Мы думаем, что Россия может сыграть очень большую роль», — подчеркнул политик.

    Президент Гвинеи: Россия должна играть важную роль в Африке

    Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел переговоры с главой Гвинеи Альфой Конде. По словам российского лидера, Москва списала странам Африки долги на сумму более 20 миллиардов долларов.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #африка #рф
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104314

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29519

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43211

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23613

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9019
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Операция ВКС РФ против ИГ в Сирии: эксперты об итогах работы российской авиации в САР

        Операция ВКС РФ против ИГ в Сирии: эксперты об итогах работы российской авиации в САР

        17:51   28 Сентября 2017
        351
        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        13:05   28 Сентября 2017
        232
        ВКС РФ помешали «Джебхат ан-Нусре» спасти боевиков ИГИЛ из «акербатского котла»

        ВКС РФ помешали «Джебхат ан-Нусре» спасти боевиков ИГИЛ из «акербатского котла»

        13:01   28 Сентября 2017
        1630
        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        11:41   28 Сентября 2017
        798