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Житель Тюмени пойдет под суд за избиение трехлетнего ребенка
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    Житель Тюмени пойдет под суд за избиение трехлетнего ребенка

    18:22  28 Сентября 2017
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    Житель Тюмени пойдет под суд за избиение трехлетнего ребенка

    Тюмень, 28 сентября. Тюменские правоохранители расследование уголовного дела об избиение трехлетнего ребенка – сожитель матери малыша переусердствовал с наказанием, после чего за пострадавшим приехала скорая.

    Инцидент произошел в августе текущего года в Заводоуковске. Трехлетний малыш наехал велосипедом на нетрезвого сожителя своей матери. По данным регионального СУ СКР, 29-летний мужчина несколько раз поднял ребенка над собой и бросил его на пол, причинив тяжкий вред здоровью. Скорая госпитализировала ребенка, злоумышленник признал свою вину в содеянном. Материалы переданы в суд, пишет Ura.ru. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #суд #тюмень
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