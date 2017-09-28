Житель Тюмени пойдет под суд за избиение трехлетнего ребенка

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Тюмень, 28 сентября. Тюменские правоохранители расследование уголовного дела об избиение трехлетнего ребенка – сожитель матери малыша переусердствовал с наказанием, после чего за пострадавшим приехала скорая.

Инцидент произошел в августе текущего года в Заводоуковске. Трехлетний малыш наехал велосипедом на нетрезвого сожителя своей матери. По данным регионального СУ СКР, 29-летний мужчина несколько раз поднял ребенка над собой и бросил его на пол, причинив тяжкий вред здоровью. Скорая госпитализировала ребенка, злоумышленник признал свою вину в содеянном. Материалы переданы в суд, пишет Ura.ru.