Ракка: курды заявили о ликвидации 40 боевиков ИГ в районе Машлаб

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Ракка, 28 сентября. Курдское ополчение начало новое наступление на позиции «Исламского государства»1 в трех кварталах Ракки.

Пресс-служба альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщила, что в ходе нового наступления в районах Аль-Нахди, Сина и Машлаб курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG) удалось уничтожить не менее 40 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Отмечается, что данное наступление было предпринято после неудачи проамериканских курдов в пригороде Ракки. Боевикам «Халифата» удалось вплотную подобраться к блокпостам ополченцев под видом беженцев, позже к диверсантам присоединились основные силы нападавших. В результате многочасовых перестрелок исламисты убили около 40 курдских бойцов.

1 Организация запрещена на территории РФ.