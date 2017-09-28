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Ракка: курды заявили о ликвидации 40 боевиков ИГ в районе Машлаб
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    Ракка: курды заявили о ликвидации 40 боевиков ИГ в районе Машлаб

    18:10  28 Сентября 2017
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    Ракка: курды заявили о ликвидации 40 боевиков ИГ в районе Машлаб

    Ракка, 28 сентября. Курдское ополчение начало новое наступление на позиции «Исламского государства»1 в трех кварталах Ракки.

    Пресс-служба альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщила, что в ходе нового наступления в районах Аль-Нахди, Сина и Машлаб курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG) удалось уничтожить не менее 40 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    Отмечается, что данное наступление было предпринято после неудачи проамериканских курдов в пригороде Ракки. Боевикам «Халифата» удалось вплотную подобраться к блокпостам ополченцев под видом беженцев, позже к диверсантам присоединились основные силы нападавших. В результате многочасовых перестрелок исламисты убили около 40 курдских бойцов.

    Ракка: курды заявили о ликвидации 40 боевиков ИГ в районе Машлаб

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #курды #ракка
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