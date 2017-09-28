Штатский погиб при военных учениях в Запорожье
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Киев, 28 сентября. Штатский погиб при проведении военных учений в Запорожской области Украины, сообщает оперативное командование «Восток».
Инцидент произошел 28 сентября.
«В Запорожской области, во время проведения учений при участии одной из бригад оперативного командования «Восток», — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на социальные сети.
Отмечается, что гражданский получил смертельное ранение в результате неосторожного обращения с оружием.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится служебное расследование. Все ответственные за гибель человека лица будут привлечены к административной и уголовной ответственности.