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Штатский погиб при военных учениях в Запорожье
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    Штатский погиб при военных учениях в Запорожье

    18:35  28 Сентября 2017
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    Штатский погиб при военных учениях в Запорожье

    Киев, 28 сентября. Штатский погиб при проведении военных учений в Запорожской области Украины, сообщает оперативное командование «Восток».

    Инцидент произошел 28 сентября.

    «В Запорожской области, во время проведения учений при участии одной из бригад оперативного командования «Восток», — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на социальные сети.

    Отмечается, что гражданский получил смертельное ранение в результате неосторожного обращения с оружием.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится служебное расследование. Все ответственные за гибель человека лица будут привлечены к административной и уголовной ответственности.

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #учения
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