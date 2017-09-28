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Премьер Турции поддержал меры Ирака против курдской нефти
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    Премьер Турции поддержал меры Ирака против курдской нефти

    18:04  28 Сентября 2017
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    Премьер Турции поддержал меры Ирака против курдской нефти

    Анкара, 28 сентября. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара поддерживает все меры Багдада против курдского Эрбиля.

    Премьер Турции отметил в своем обращении, что Анкара поддерживает такие решения, как закрытие воздушных и сухопутных границ, а также передачу всего экспорта нефти Иракского Курдистана под контроль властей Багдада. Турция выступает против создания суверенного государства на территории курдской автономии в Ираке.

    Ранее отмечалось, что на фоне проведения референдума о независимости Курдистана к границам Ирака подвели свои войска Турция и Иран. Ирак привел в состояние повышенной боевой готовности армию на границах с курдской автономией. Иракский парламент уполномочил премьер-министра страны аль-Абади ввести войска в Курдистан.

    Премьер Турции поддержал меры Ирака против курдской нефти

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    Автор: Алексей Громов
    #нефть #турция #курды #ирак
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