Премьер Турции поддержал меры Ирака против курдской нефти

В Избранное

Анкара, 28 сентября. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара поддерживает все меры Багдада против курдского Эрбиля.

Премьер Турции отметил в своем обращении, что Анкара поддерживает такие решения, как закрытие воздушных и сухопутных границ, а также передачу всего экспорта нефти Иракского Курдистана под контроль властей Багдада. Турция выступает против создания суверенного государства на территории курдской автономии в Ираке.

Ранее отмечалось, что на фоне проведения референдума о независимости Курдистана к границам Ирака подвели свои войска Турция и Иран. Ирак привел в состояние повышенной боевой готовности армию на границах с курдской автономией. Иракский парламент уполномочил премьер-министра страны аль-Абади ввести войска в Курдистан.