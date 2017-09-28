Главные новости 28 сентября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 28 сентября.

Видеозапись из окрестностей Дейр эз-Зора, где в настоящий момент продолжается совместная антитеррористическая кампания ВКС РФ и сирийской арабской армии (САА), обнародовала «Газета.ру». Сирия: В ходе зачистки Дейр эз-Зора бойцы САА обнаружили позиции украинских боевиков ИГИЛ1 (деятельность организации запрещена в РФ).

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни в окружении близких. В соцсетях со скорбью отреагировали на сообщение о его кончине. Мужчина, миф, легенда: соцсети скорбят о кончине Хью Хефнера.

Исполнитель главной роли в фильме «Крым» Роман Курцын рассказал, как едва не погиб на съемках. Звезда фильма «Крым» чуть не погиб во время съемок.

Дамаск будет пытаться дипломатическим путем решить вопрос американского присутствия в стране, но готов рассмотреть любые варианты, если дипломатия окажется бессильной. Об этом заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем. Муаллем рассказал, как будет решаться вопрос нелегального присутствия США в Сирии.

Китайская компания Alibaba запускает на территории России новую онлайн-площадку Tmall. Alibaba запускает в России новую торговую онлайн-площадку Tmall.

Дейр эз-Зор показал: потепления российско-американских отношений ждать не стоит. Сирия и Россия в Дейр эз-Зоре: ВКС РФ и САА готовят бросок за Евфрат вопреки воле США.

«Джебхат ан-Нусра»3 (запрещена в РФ) и другие группировки перебрасывают дополнительные силы на свои позиции в предместьях Алеппо. ВКС РФ и армия Сирии освободили два поселения внутри «Акербатского котла». ИГ2 наращивает боевую мощь на левом берегу Евфрата под Дейр эз-Зором. Сирия новости 28 сентября 07.00: боевики намерены атаковать Алеппо, ИГ укрепляет позиции под Дейр эз-Зором.

Глава СНБО Украины признал, что на украинских военных складах действительно очень много нарушений по части безопасности. Турчинов обвинил Генштаб ВСУ в пожаре на складах боеприпасов под Винницей.

Российские пользователи соцсетей с юмором отнеслись к обещанию лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко доехать на танке до Москвы. Соцсети ответили Ляшко на призыв доехать до Москвы на танке.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.