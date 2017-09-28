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Американские психиатры назвали Трампа опасным сумасшедшим
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    Американские психиатры назвали Трампа опасным сумасшедшим

    17:58  28 Сентября 2017
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    Американские психиатры назвали Трампа опасным сумасшедшим

    Вашингтон, 28 сентября. Президент США Дональд Трамп является самым опасным человеком в мире, поскольку имеет проблемы с психическим здоровьем. К такому выводу пришли американские психиатры, которые опубликовали книгу «Опасный случай Дональда Трампа».

    По мнению авторов книги, Трамп имеет «опасное психическое заболевание» и «его сумасшествие привлекает внимание». Это создает серьезные последствия для психического здоровья в США и за их пределами.

    Американские психиатры назвали Трампа опасным сумасшедшим

    Как сообщает Газета.ру, в работе над изданием участвовали психиатры, психологи, лингвисты и представители СМИ, а руководил творческим процессом ведущий специалист по психиатрии Йельского университета Банди Ли.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #трамп #книга #психиатры
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