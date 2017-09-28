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«Пусть едят печенье»: соцсети отреагировали на повышение цен на хлеб в Киеве
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    «Пусть едят печенье»: соцсети отреагировали на повышение цен на хлеб в Киеве

    17:54  28 Сентября 2017
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    «Пусть едят печенье»: соцсети отреагировали на повышение цен на хлеб в Киеве

    Киев, 28 сентября. Глава правления «Киевхлеб» Владимир Череда заявил о повышении цен на хлебобулочные изделия примерно на 20%.

    «В течение определенного периода цена вырастет в пределах до 20%. Думаю, это два-три года», — цитирует его слова издание «Украинские новости».

    Череда также добавил, что в последний раз стоимость хлебобулочных изделий пересматривалась два месяца назад, после чего произошло подорожание на 5%.

    Отметим, что доля правления «Киевхлеб» на киевском рынке хлеба составляет 80%, на украинском — 20%.

    «Пусть едят печенье»: соцсети отреагировали на повышение цен на хлеб в Киеве

    Украинские интернет-пользователи с юмором отнеслись к очередной новости о повышении цен в стране.

    «Пусть едят печенье», — в шутку посоветовала одна из читательниц издания.

    «Цена хлеба должна быть на уровне европейского. Как и уголь», — добавляет другой.

    «Говорят ничего не растёт на Укараине. Как ничего? Цены же растут? Растут. Гыдность растёт? Растёт! А вы говорите роста нет, одно падение», — смеется третий.

    «В России стало больше долларовых миллионеров  — Хлеб в Киеве вновь подорожает. Нет ли тут зрады, может москали вас снова объедают», — добавляет четвертый.

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #хлеб
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