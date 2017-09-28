«Пусть едят печенье»: соцсети отреагировали на повышение цен на хлеб в Киеве

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Киев, 28 сентября. Глава правления «Киевхлеб» Владимир Череда заявил о повышении цен на хлебобулочные изделия примерно на 20%.

«В течение определенного периода цена вырастет в пределах до 20%. Думаю, это два-три года», — цитирует его слова издание «Украинские новости».

Череда также добавил, что в последний раз стоимость хлебобулочных изделий пересматривалась два месяца назад, после чего произошло подорожание на 5%.

Отметим, что доля правления «Киевхлеб» на киевском рынке хлеба составляет 80%, на украинском — 20%.

Украинские интернет-пользователи с юмором отнеслись к очередной новости о повышении цен в стране.

«Пусть едят печенье», — в шутку посоветовала одна из читательниц издания.

«Цена хлеба должна быть на уровне европейского. Как и уголь», — добавляет другой.

«Говорят ничего не растёт на Укараине. Как ничего? Цены же растут? Растут. Гыдность растёт? Растёт! А вы говорите роста нет, одно падение», — смеется третий.