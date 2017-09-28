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Стали известны подробности избиения школьника учительницей в Рязанской области
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    Стали известны подробности избиения школьника учительницей в Рязанской области

    18:00  28 Сентября 2017
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    Стали известны подробности избиения школьника учительницей в Рязанской области

    Рязань, 28 сентября. Рязанская учительница, которая ударила школьника учебником во время урока, работала в образовательном учреждении меньше года. Как стало известно Федеральному агентству новостей, Ирину Ш. ученики начали травить с первого же дня работы.

    Ребенок, у которого произошел конфликт с педагогом, два года состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и был на индивидуальном обучении, так как его нельзя было обучать вместе с классом. Позже его сняли с индивидуального обучения и разрешили общее.

    Ранее в Интернете появилось видео, на котором учительница одной из сельских школ Старожиловского района Рязанской области бьет ученика книгой и рукой по голове и кричит на него. По факту происшествия следствие проводит проверку.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #рязань #конфликт #учительница
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