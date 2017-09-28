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Лидер профсоюзов обратился к украинцам: Вас сделают рабами
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    Лидер профсоюзов обратился к украинцам: Вас сделают рабами

    18:16  28 Сентября 2017
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    Лидер профсоюзов обратился к украинцам: Вас сделают рабами

    Киев, 28 сентября. Проект нового Трудового кодекса Украины ущемляет права 15 миллионов наемных работников в стране. Так считает руководитель Объединения независимых профсоюзов авиаработников страны Вениамин Тимошенко.

    Авторами законопроекта являются премьер-министр Украины Владимир Гройсман, депутаты Верховной рады Людмила Денисова и Михаил Папиев, а также министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

    Недовольство Тимошенко вызвали положения о трудовых договорах, которые лоббирует депутат и сын главы государства Алексей Порошенко.

    «Работодатель не будет наказан за первое нарушение закона... Не выплатил заработную плату рабочим – освобождаешься от ответственности, потому что в первый раз. А потом он уволит половину своих работников, и это тоже будет в первый раз», — подчеркнул он.

    По мнению профсоюзного лидера, разработчики инициативы якобы хотят сделать украинцев «рабами».

    «Уважаемые граждане Украины! Я, как лидер профсоюза, заявляю вам, что эти люди сделают вас рабами», — резюмировал Тимошенко.

    Напомним, ранее МИД РФ заявил о том, что подписанный президентом Украины Петр Порошенко закон об образовании противоречит международным обязательствам украинской стороны.

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #тк
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