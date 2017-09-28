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Доклад АНБ о «русских хакерах» прятали в женских колготках
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    Доклад АНБ о «русских хакерах» прятали в женских колготках

    17:58  28 Сентября 2017
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    Доклад АНБ о «русских хакерах» прятали в женских колготках

    Вашингтон, 28 сентября. Сотрудница Pluribus International Corporation, передавшая СМИ доклад «о русских хакерах», заявила, что пронесла его из офиса в колготках, пишет Politico. 

    Американка Риэлити Виннер, работавшая в Pluribus International Corporation с февраля, получила допуск к информации с грифом «совершенно секретно». По данным следствия, 25-летняя сотрудница отправила по электронной почте доклад о «русских хакерах» предположительно изданию Intercept. Представителям ФСБ Виннер говорила, что сначала хранила у себя документы, потом сожгла, а через некоторое время она призналась, что вынесла их в колготках из офиса.

    Ранее издание Intercept, сославшись на секретный доклад АНБ, сообщило, что российская военная разведка якобы совершила кибератаки на ПО для выборов в США. Напомним, что Москва неоднократно опровергала заявления Вашингтона, рассматривая их как антироссийскую риторику и спекулирование на теме вмешательства РФ в выборный процесс. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения голословными.

    Доклад АНБ о «русских хакерах» прятали в женских колготках

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сша #хакеры
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