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Вашингтон, 28 сентября. Сотрудница Pluribus International Corporation, передавшая СМИ доклад «о русских хакерах», заявила, что пронесла его из офиса в колготках, пишет Politico.

Американка Риэлити Виннер, работавшая в Pluribus International Corporation с февраля, получила допуск к информации с грифом «совершенно секретно». По данным следствия, 25-летняя сотрудница отправила по электронной почте доклад о «русских хакерах» предположительно изданию Intercept. Представителям ФСБ Виннер говорила, что сначала хранила у себя документы, потом сожгла, а через некоторое время она призналась, что вынесла их в колготках из офиса.

Ранее издание Intercept, сославшись на секретный доклад АНБ, сообщило, что российская военная разведка якобы совершила кибератаки на ПО для выборов в США. Напомним, что Москва неоднократно опровергала заявления Вашингтона, рассматривая их как антироссийскую риторику и спекулирование на теме вмешательства РФ в выборный процесс. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения голословными.