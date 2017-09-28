Ростуризм назвал число клиентов «ВИМ-Авиа», остающихся за границей

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Москва, 28 сентября. Туроператоры за последние три дня смогли вернуть в Россию 8,7 тыс. туристов «ВИМ-Авиа». Об этом в четверг сообщила пресс-служба Ростуризма.

Таким образом, число застрявших за границей туристов «ВИМ-Авиа» сократилось до 30,6 тыс. человек.

«Общее число находящихся за рубежом отдыхающих, имеющих на руках обратные билеты на рейсы данного авиаперевозчика, сократилось с 39,3 тыс. человек до 30,6 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Как передает Газета.ру, туроператоры привлекают дополнительные провозные возможности, а также обеспечивают размещение и питание туристов во время ожидания рейсов. Напомним, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» в понедельник объявила о прекращении своей деятельности из-за отсутствия средств.