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Россия
Ростуризм назвал число клиентов «ВИМ-Авиа», остающихся за границей
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    Ростуризм назвал число клиентов «ВИМ-Авиа», остающихся за границей

    17:37  28 Сентября 2017
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    Ростуризм назвал число клиентов «ВИМ-Авиа», остающихся за границей

    Москва, 28 сентября. Туроператоры за последние три дня смогли вернуть в Россию 8,7 тыс. туристов «ВИМ-Авиа». Об этом в четверг сообщила пресс-служба Ростуризма.

    Таким образом, число застрявших за границей туристов «ВИМ-Авиа» сократилось до 30,6 тыс. человек.

    Ростуризм назвал число клиентов «ВИМ-Авиа», остающихся за границей

    «Общее число находящихся за рубежом отдыхающих, имеющих на руках обратные билеты на рейсы данного авиаперевозчика, сократилось с 39,3 тыс. человек до 30,6 тыс. человек», —  говорится в сообщении.

    Как передает Газета.ру, туроператоры привлекают дополнительные провозные возможности,  а также обеспечивают размещение и питание туристов во время ожидания рейсов. Напомним, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» в понедельник объявила о прекращении своей деятельности из-за отсутствия средств.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #туристы #вим-авиа #туроператоры #возвращение
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