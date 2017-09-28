Пассажиров Керченской переправы разместили в плацкартных вагонах

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Керчь, 28 сентября. Более трех тысяч машин ожидают открытия Керченской паромной переправы, которая не работает третий день из-за шторма.

Накануне вечером на переправу были доставлены восемь железнодорожных вагонов, в которых разместили около 500 человек, ожидающих возобновления движения паромов.

Кроме того, в морском порту «Керчь» для ожидающих был открыт новый зал ожидания, в котором есть раскладушки и одеяла. Также всем предоставлено питанием и горячие напитки. Чтобы поддержать людей, оказавшихся в трудной ситуации, на переправу с бесплатным концертом приехала группа «Курага» из Коктебеля.