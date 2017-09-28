Хама: женщина пострадала при обстреле боевиков ИГ в Ас-Саане

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Ас-Саан, 28 сентября. Боевики «Исламского государства»1 обстреляли поселок Ас-Саан из минометов.

Местные источники сообщили сирийскому информационному агентству «САНА», что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) подвергли минометному обстрелу населенный пункт в провинции Хама. В местном отделении полиции рассказали, что при взрыве мины ранения получила местная жительница.

Поселок Ас-Саан расположен в нескольких километрах к востоку от стратегически важного населенного пункта Саламия. Ранее сообщалось, что в городе Саламия при обстреле боевиков «Халифата» погибли четыре мирных жителя, пострадали еще три человека.

1 Организация запрещена на территории РФ.