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Москва, 28 сентября. Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что четверть россиян являются рыбаками.

По данным ВЦИОМ 26 процентов опрошенных считают себя рыбаками, причем среди женщин рыбачками назвались 11 процентов. Чаще всего рыбалкой увлекаются более молодые люди (38 процентов рыбаков в возрасте от 25 до 34 лет). Более возрастные респонденты — за 60 лет — на рыбалку ходят в два раза реже (18 процентов).

Летняя рыбалка в России получила большее распространение, чем подледная, чаще всего рыбу ловят на удочку (82 процента) и значительно реже на спиннинг (53 процента). Более половины любителей рыбалки отправляются на соседние водоемы и лишь 7 процентов предпочитают рыбачить в удаленных и экзотических местах, пишет «Газета.ру».