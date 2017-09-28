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Россия
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Новости Сирии
Минобороны РФ опровергло сообщения СМИ о захвате в плен российских военных в Сирии
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    Минобороны РФ опровергло сообщения СМИ о захвате в плен российских военных в Сирии

    17:22  28 Сентября 2017
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    Минобороны РФ опровергло сообщения СМИ о захвате в плен российских военных в Сирии

    Москва, 28 сентября. Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о захвате в плен двух российских военных в Сирии. Об этом заявил представитель российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

    По его словам, все военнослужащие Вооруженных сил России, выполняющие боевые задачи в Сирии, живы и здоровы.

    «Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих Вооруженных сил РФ в провинции Дейр эз-Зор или в других районах Сирии, не было», — отметил он.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 якобы захватили в плен российских военнослужащих в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #минобороны рф #военные
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