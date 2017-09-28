Правительство выделило Росавиации 98 млн рублей для «ВИМ-Авиа»

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Москва, 28 сентября. Российские власти выделят Росавиации 98 млн рублей для возвращения застрявших за границей туристов «ВИМ-Авиа». Об этом в четверг заявила пресс-служба правительства РФ.

Средства будут выделены из резервного фонда кабинета министров и пойдут на закупку топлива, а также на оплату обслуживания самолетов «ВИМ-Авиа» в аэропортах.

Как говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства, задолженность перевозчика составляет около 1,3 млрд рублей.

Напомним, что в понедельник «ВИМ-Авиа» фактически прекратила свою деятельность, отказавшись от выполнения чартерных рейсов из-за отсутствия финансирования.