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Основателя Playboy Хью Хефнера похоронят рядом с любимой моделью
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    Основателя Playboy Хью Хефнера похоронят рядом с любимой моделью

    17:24  28 Сентября 2017
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    Основателя Playboy Хью Хефнера похоронят рядом с любимой моделью

    Лос-Анджелес, 28 сентября. Основателя журнала Playboy Хью Хефнера похоронят рядом с актрисой Мэрилин Монро на кладбище в Лос-Анджелесе.

    Фото Монро, облаченной в купальник с глубоким декольте, было опубликовано на обложке первого номера журнала для мужчин, вышедшего в свет в декабре 1953 года.  

    Склеп рядом с местом захоронения актрисы Хефнер приобрел за 75 тыс. долларов еще в 1992 году, поскольку всегда хотел быть погребенным рядом со своей любимой моделью, сообщает Metro, основатель Playboy мечтал навечно упокоиться рядом со своей любимой моделью.

    Как сообщалось ранее, Хефнер скончался минувшей ночью на 92-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе.
     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #похороны #могила #хью хефнер #playboy
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