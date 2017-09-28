Украинские журналисты и блогеры призвали к импичменту Порошенко

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Киев, 28 сентября. Сотрудники СМИ на состоявшемся в украинской столице Слете блогеров Украины подписали петицию в Верховную раду и в международные институты с требованием инициировать импичмент Петра Порошенко.

В Киеве состоялся слет блогеров и журналистов, которые провели видео-конференции с коллегами из стран ЕС, обсудили политические и экономические реалии на Украине. На видеосвязь из Брюсселя вышел журналист Руслан Коцаба, ранее обвиняемый украинскими властями в препятствии действий ВСУ после бойкотирования четвертой волны мобилизации.

По его словам, киевские власти делают все для того, чтобы не только на ТВ, но и в Интернете «был сплошной одобрямс» текущей политики. Он призвал сотрудников СМИ к импичменту Петра Порошенко, пишет «Свободная пресса».