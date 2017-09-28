Боевики ИГИЛ обстреляли колонну Красного Полумесяца в Дейр эз-Зоре

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Дейр эз-Зор, 28 сентября. Гуманитарный конвой Сирийского общества Красного Полумесяца прибыл в город Дейр эз-Зор.

Информационный портал «САНА» сообщил, что в административный центр провинции Дейр эз-Зор прибыла колонна из 38 грузовиков с гуманитарной помощью от Сирийского общества Красного Полумесяца. Конвой привез местным жителям спальные принадлежности и предметы первой необходимости.

Сразу после прибытия к зданию городской администрации боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) открыли по гуманитарной колонне огонь из минометов. Две мины разорвались в непосредственной близости от грузовиков. Отмечается, что жертв и пострадавших нет, колонне причинен материальный ущерб.

1 Организация запрещена на территории РФ.