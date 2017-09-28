Банк России рассказал о бесконтактных кражах с платежных карт

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Москва, 28 сентября. Эксперты Банка России рассказали о бесконтактных кражах с платежных карт. Цели, которые преследуют преступники, установили в Центре мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ РФ.

При этом в ФинЦЕРТ подчеркнули, что подтвержденных сведений об успешном создании в России дубликатов платежных карт пока нет, пишет RNS. Целями злоумышленников становятся данные о типе используемого платежного приложения, основной номер карты (Primary Account Number), срок ее действия и имя держателя. Кроме того, их интересует история операций, а также количество оставшихся попыток ввода PIN-кода.

Эксперты отметили и возможность отдельного хищения Track 2 магнитной полосы платежной карты.

В рамках исследования были установлены и самые популярные способы краж. Пальма первенства тут принадлежит так называемому скиммингу, при котором информация о банковской карте крадется с помощью специального устройства. Кроме того, преступники используют и разновидность скимминга — шимминг, а также взлом и установка в банкоматы вредоносного программного обеспечения (Black Box).

