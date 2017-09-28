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Россия
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Экономика
Банк России рассказал о бесконтактных кражах с платежных карт
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    Банк России рассказал о бесконтактных кражах с платежных карт

    17:07  28 Сентября 2017
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    Банк России рассказал о бесконтактных кражах с платежных карт

    Москва, 28 сентября. Эксперты Банка России рассказали о бесконтактных кражах с платежных карт. Цели, которые преследуют преступники, установили в Центре мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ РФ. 

    При этом в ФинЦЕРТ подчеркнули, что подтвержденных сведений об успешном создании в России дубликатов платежных карт пока нет, пишет RNS. Целями злоумышленников становятся данные о типе используемого платежного приложения, основной номер карты (Primary Account Number), срок ее действия и имя держателя. Кроме того, их интересует история операций, а также количество оставшихся попыток ввода PIN-кода.
    Эксперты отметили и возможность отдельного хищения Track 2 магнитной полосы платежной карты.

    В рамках исследования были установлены и самые популярные способы краж. Пальма первенства тут принадлежит так называемому скиммингу, при котором информация о банковской карте крадется с помощью специального устройства. Кроме того, преступники используют и  разновидность скимминга — шимминг, а также взлом и установка в банкоматы вредоносного программного обеспечения (Black Box).
     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #хакеры #цб рф #карты #бесконтактные кражи
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