Алеппо: три человека получили ранения при обстреле террористов в окрестностях города

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Алеппо, 28 сентября. Боевики обстреляли западные окрестности второго по величине города Сирии.

По информации сирийского информационного агентства «САНА» боевики, скрывающиеся к западу от Алеппо, обстреляли районы Мукамбо и Аш-Шахба. Источник отмечает, что террористы уже взяли на себя ответственность за обстрел.

В результате нападения три человека получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших два ребенка. Серьезные повреждения под ракетным обстрелом получила городская инфраструктура, а также личное имущество местных жителей.