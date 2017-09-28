Алеппо: три человека получили ранения при обстреле террористов в окрестностях города
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Алеппо, 28 сентября. Боевики обстреляли западные окрестности второго по величине города Сирии.
По информации сирийского информационного агентства «САНА» боевики, скрывающиеся к западу от Алеппо, обстреляли районы Мукамбо и Аш-Шахба. Источник отмечает, что террористы уже взяли на себя ответственность за обстрел.
В результате нападения три человека получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших два ребенка. Серьезные повреждения под ракетным обстрелом получила городская инфраструктура, а также личное имущество местных жителей.