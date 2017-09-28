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Самый роскошный в мире автомобиль Rolls-Royce Phantom представили в России
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    Самый роскошный в мире автомобиль Rolls-Royce Phantom представили в России

    17:24  28 Сентября 2017
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    Самый роскошный в мире автомобиль Rolls-Royce Phantom представили в России

    Москва, 28 сентября. Компания «Авилон» впервые в России представила новый Rolls-Royce Phantom VIII. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу в начале следующего года. Минимальная цена нового Rolls-Royce составит 36 млн 500 тысяч рублей.

    По словам главы компании «Авилон» Андрея Павловича, сейчас уже принимаются предзаказы на новый Phantom. Судя по их количеству, автомобиль пользуется большой популярностью среди клиентов.

    Отмечается, что одним из главных принципов конструкции Phantom VIII стала «Архитектура роскоши», разработанная на основе алюминиевого каркаса. Новый каркас придает кузову жесткость. При этом, модель остается легкой.

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    Автор: Алексей Громов
    #автомобиль #rolls-royce phantom
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