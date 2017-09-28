Пьяная охрана для «Точки-У»: версия о «диверсантах» под Винницей рассыпается на глазах

В Избранное

Пьянство — это давний бич украинской армии. И даже ввиду того, что в настоящий момент на востоке Украины фактически идет гражданская война, в которой, в том числе, участвуют подчиненные Киеву регулярные части ВСУ, ситуация с зеленым змием в украинской армии продолжает, мягко говоря, удивлять. Это вынужден был признать главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, который на следующий день после масштабного пожара и серии взрывов на воинском складе под Винницей сделал шокирующее заявление о проблемах с алкоголем даже среди старших офицеров ВСУ.

«Хочу рассказать одну вещь, которая, наверное, вызовет сенсацию, — заявил Матиос в ходе брифинга в Одессе, который в прямом эфире транслировал телеканал «112 Украина». — Вчера [в среду] в одной из частей на территории Украины, на складах которой хранятся ракетные выстрелы для ракет, военной прокуратурой и военной полицией были обнаружены на месте несения службы два старших офицера, которые находились в состоянии полного алкогольного опьянения».

По словам военного прокурора, речь идет о складе, на котором хранились реактивные выстрелы к ракетам дальнего действия «Точка-У», а охрану несли пьяные полковник и подполковник.

В настоящее время нарушители уволены, в отношении них начато расследование, отметил Матиос.

«Думаю, такие случаи не одиночные», — признал главный военный прокурор Украины, не уточняя, где именно имел место скандальный инцидент.

Если набрать в поисковике любого социальной сети или в YouTube два слова: «ВСУ пьяные» — сразу выпадает целая россыпь ссылок, в том числе на серию удивительных видеозаписей, приводить которые мы не можем из-за обилия в них обсценной лексики, запрещенной Роскомнадзором.

При этом в Сети есть и давние, известные многим хиты, и относительно свежие записи.

Вот, например, инцидент, который произошел буквально два дня назад и о котором рассказал на брифинге начальник пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

«Находясь в увольнении в Хлебодаровке Волновахского района, военнослужащий артиллерийского подразделения 1 отбр (отдельного танкового батальона ВСУ) сержант Халявка, двигаясь на личном автомобиле, будучи в нетрезвом состоянии, стал виновником ДТП. При этом потерпевшей стороной стали двое военнослужащих 28 отдельной механизированной бригады ВСУ, также находящиеся в нетрезвом состоянии», — рассказал Безсонов.

По словам представителя ВС ДНР, в результате аварии и возникшего между военнослужащими ВСУ конфликта сержант Халявка был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

А что касается причины взрывов на складах под Винницей, то военный прокурор Матиос вынужден был признать, что о диверсии речь, скорее всего, речь не идет.

«Диверсантов в Винницкой области не задерживали», — заявил он.

Напомним, первоначально в Киеве утверждали, что ЧП на военном складе в Винницкой области — это якобы результат диверсии, за которой, возможно, стоит Москва.

Однако многие блогеры связывают этот инцидент скорее с неразберихой и низкой дисциплиной в украинской армии, а также с банальным воровством, которое пытались скрыть путем пожога. Версия о диверсантах на этом фоне представляется неубедительной.

«Пьяные ВСУ подарили пьяному Петро [президенту Украины Петру Порошенко] салют на днюху. Ну, и будет куда бабло попиленное списать», — написал в Twitter блогер Александр Якут.

Пьяные ВСУ подарили пьяному Петро салют на днюху. Ну и будет куда бабло попиленное списать. — Александр Якут (@YAKUT1441) September 27, 2017

Еще более жестко высказался на эту тему сенатор Алексей Пушков.

«Главный военный прокурор Украины опроверг обвинения [в адрес] России в диверсии: диверсии не было. Главная диверсия против Украины — политика и пропаганда Киева, — написал Пушков в Twitter. — Подлинных диверсантов пусть ищут в высоких киевских кабинетах и в руководстве украинских СМИ, которые помогают режиму разрушать страну».

Подлинных диверсантов пусть ищут в высоких киевских кабинетах и в рук-ве украинских СМИ, к-ые помогают режиму разрушать страну. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 28, 2017