Mitsubishi отзывает свыше 100 тысяч машин в РФ

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Москва, 28 сентября. Крупнейший японский автомобильный конгломерат Mitsubishi объявил об отзыве с российского рынка более 100 тыс. машин. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Росстандарта.

Отзыв распространяется на модели Galant и Pajero, выпущенные в период с ноября 2006 года по февраль 2016 года, а также модель i-MiEV, которая производилась с апреля 2007 по октябрь 2013 года.

Причиной отзыва стал дефект, который может привести к сбою в системе подушек безопасности. Компания планирует заменить на всех автомобилях патрон подушки безопасности водителя. Все ремонтные работы будут бесплатны для автовладельцев.