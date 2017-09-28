Власть Порошенко слабеет: как взрывы под Винницей расшатают кресло президента Украины

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Глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко отказывается быть «крайним» за пожар под Винницей. Он заявил, что секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову не удастся возложить на него и его подчиненных всю вину за случившееся.

Турчинов, напомним, действительно требует наказать всех украинских генералов с Муженко во главе за пожар на крупнейшем на Украине складе боеприпасов. Согласно изданию Газета.ru, Турчинов настаивает, что из-за этого пожара и из-за взрывов на арсенале в Балаклее ВСУ потеряли огромное количество боеприпасов.

Известный политолог Ростислав Ищенко прокомментировал для Федерального агентства новостей пикировку между главой Генштаба ВСУ и секретарем СНБО.

«Эта борьба может завершиться двумя вариантами: либо Муженко снимут, либо нет. Но я бы говорил не о том, чем она завершится — этого никто не знает наперед — а том, почему она начинается. Она начинается для того, чтобы ослабить позиции Порошенко. Проблема даже не в том, случайно взорвался склад или его взорвали. Хотя, конечно, в день рождения Петра Алексеевича трудно поверить в случайности, особенно в Виннице (бизнес-империя Порошенко тесно связана с Винницкой областью Украины — прим. ФАН). В любом случае, ситуация будет использована, чтобы подорвать позиции тех военных, которые поддерживают Порошенко — а Муженко Порошенко поддерживает», — заявил Ростислав Ищенко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Конечно, продолжает политолог, Виктор Муженко несет прямую ответственность за пожар на военном складе под Винницей. Как глава Генерального штаба ВСУ он отвечает за тыловое обеспечение, все склады с оружием находятся в его ведении. «Потому, естественно, и пошли атаки на Муженко, попытки снять его. Таким образом, политические оппоненты Порошенко атакуют и его самого, попытаются ослабить позиции президента в армии», — подчеркивает Ищенко.

Сможет ли Порошенко уберечь Муженко от отставки, зависит от того, что какие возможности для маневра у него все еще остались.

«Мы видим, что власть Порошенко слабеет. Ему нельзя просто сказать: «Я не хочу снимать этого генерала, потому что он мне нравится и меня любит». Не семьей же он с Муженко жить собирается. Сейчас пойдут вбросы о том, как в украинской армии все плохо и как там воруют. Уже появилась информация о продаже оружия за рубеж. Появилось сообщение, что склад взорвали, чтобы скрыть факт того, что генералы во время войны торгуют вооружением и боеприпасами. Очевидно, что эта тема будет раскручиваться. Если в обществе будет создана достаточная «подушка ненависти», то Порошенко окажется в ситуации, когда и снять Муженко ему будет плохо, и оставить — опасно. Тогда ненависть будет экстраполироваться уже на него, и он будет за все отвечать», — суммирует свою позицию Ростислав Ищенко.

Даже если Порошенко заменит Муженко на посту главы Генштаба ВСУ другим верным себе человеком, его контроль над армией ослабнет. «Если я могу заставить вас снять кого-то с должности, то преемник этого кого-то будет учитывать, что я могу заставить вас снять и его. Для этого всегда и требуют кого-то снять, чтобы все остальные подумали: «Ну, хорошо, он по их требованию убирает такого лояльного к себе генерала. Значит, и меня уберет по первому же требованию. Значит, мне надо дружить не с ним, а с ними», — подводит итог Ищенко.

Кто они эти «они»? Кроме Турчинова Муженко сейчас также обвиняют в некомпетентности народный депутат Рады Антон Геращенко и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Из этих двоих Геращенко известен как человек главы МВД Украины Арсена Авакова. Саакашвили же — союзник группы Тимошенко–Коломойский. Многие влиятельные украинские политики будут выступать за ослабления влияния президента Украины в ВСУ. Все это указывает на то, что борьба за отставку Муженко предстоит крайне ожесточенная, и еще не факт, что у Порошенко получится сохранить его на посту, резюмирует политолог.