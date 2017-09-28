Захарова объяснила, к чему ведут требования Киева по миротворцам в Донбассе

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Москва, 28 сентября. Требования Украины, чтобы миротворческий контингент ООН размещался на всей территории Донбасса, ведут к слому существующих форматов урегулирования кризиса, сказала спикер МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Украинская сторона требует, чтобы миротворцы ООН были размещены в ДНР и ЛНР и вдоль границы с Россией, а также обладали полновесным мандатом, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что с точки зрения Москвы данная позиция ведет к «слому существующих форматов урегулирования и изменяет последовательность шагов, предусмотренных комплексом мер по выполнению минских соглашений».

Дипломат также добавила, что как только проект резолюции был внесен на рассмотрение, украинские СМИ исказили его содержание. Захарова подытожила, что для развертывания миротворческой миссии необходимо соблюсти ряд условий, одним из которых является разведение сил и средств.