Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ готовится освободить Аль-Маядин на юге провинции

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Дейр эз-Зор, 28 сентября. Правительственные войска Сирии готовятся к крупному наступлению на позиции «Исламского государства»1 на юге провинции Дейр эз-Зор.

Арабские СМИ сообщают со ссылкой на военные источники, что российская и сирийская военная авиация несколько дней вела подготовку наземной части военной операции в южной части провинции Дейр эз-Зор. Несколько дней позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) подвергались точечным ракетно-бомбовым ударам для того, чтобы расчистить путь правительственным войскам.

Источник отмечает, что операция будет проводиться с двух наступательных направлений. Стратегической целью наступления является освобождение от игиловцев населенного пункта Аль-Маядин и расположенного около него аэродрома.

1 Организация запрещена на территории РФ.